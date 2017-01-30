Во Владивостоке проходит проверка по загрязнению Золотого Рога
Проверяют стоявшие у причала суда.
Проверяют стоявшие у причала суда.
Роспотребнадзор проводит во Владивостоке проверку по факту разлива нефтепродуктов в рыбном порту, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на
На минувшей неделе был установлен факт загрязнения нефтепродуктами. Следы дизельного топлива были обнаружены на льду и воде. Под подозрение попали ранее стоявшие у причала суда.
С целью установления виновника загрязнения акватории инспекторами управления были проверены сами суда, судовая документация, сделаны соответствующие замеры в топливных танках
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.