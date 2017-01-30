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09:46 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке проходит проверка по загрязнению Золотого Рога

Проверяют стоявшие у причала суда.

Роспотребнадзор проводит во Владивостоке проверку по факту разлива нефтепродуктов в рыбном порту, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На минувшей неделе был установлен факт загрязнения нефтепродуктами. Следы дизельного топлива были обнаружены на льду и воде. Под подозрение попали ранее стоявшие у причала суда.

С целью установления виновника загрязнения акватории инспекторами управления были проверены сами суда, судовая документация, сделаны соответствующие замеры в топливных танках и т. д. в соответствии с установленным порядком.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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