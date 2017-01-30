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09:54 (мск), источник: Новости Перми

Инсценировщики вооруженного нападения предстанут перед судом за хищение 52 млн рублей

Подсудимые выводили денежные средства через фирмы-однодневки. Чтобы скрыть следы преступления, в 2014 году они подстроили нападение на офис своей компании с дальнейшим хищением денег.

В Перми было утверждено обвинительное заключение в отношении 43-летнего жителя Перми и 50-летнего жителя Нижнего Тагила, которые предстанут перед судом за мошенничество и ложный донос, сообщает краевая прокуратура.

Известно, что в декабре 2014 года обвиняемые вступили в сговор с двумя знакомыми, чтобы похитить 52,1 млн рублей. Деньги принадлежали ООО «МЭНС», ООО «Орион», ООО «Авангард премиум», ООО «Виктория», ООО «Метеор» и ООО «Идеал плюс».

Для этих целей они учредили ООО «Инвестиционная компания «Регент». Далее обвиняемые заключали фиктивные сделки, оформляли платежные документы и через аффилированные им фирмы-однодневки вывели эту сумму. Чтобы скрыть следы преступления, они, по версии следствия, организовали инсценировку ограбления офиса «Регента».

Уголовные дела в отношении других участников ограбления были выведены в отдельное производство.

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