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09:57 (мск), источник: Om1.ru

В Омске при ликвидации аварии на тепловой камере обварился в кипятке слесарь

Мужчина буквально сварился в горячей воде. Его вытащили из кипятка коллеги и отправили в больницу. Врачи пытаются его спасти.

Несчастье произошло в минувшую пятницу, 27 января. На одной из тепловых камер компании «Омские распределительные тепловые сети» (АО «ОмскРТС»), находящейся на ожоговый центр на улице Съездовская, произошла авария. На ликвидацию была брошена бригада слесарей, но в разгар ремонтных работ один из мужчин не удержался и, сорвавшись с трубы, упал в кипяток.

Коллеги оперативно вытащили 40-летнего сотрудника АО «Омские распределительные тепловые сети» из горячей воды и вызвали скорую помощь. Мужчина с сильными ожогами был доставлен в ожоговый центр БСМП-1. Медики диагностировали у него 40% ожогов всего тела. Больше всего пострадали руки, ноги, грудь и живот. Пациент находится в тяжелом ожоговом шоке, врачи борются за его жизнь.

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