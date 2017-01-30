Пьяный житель Дивногорска расстрелял окна в квартире бывшей жены

Сотрудники полиции задержали 59-летнего жителя Дивногорска, стрелявшего по окнам квартиры. Инцидент произошел 28 января.

По предварительным данным СК РФ, пьяный мужчина пришел к дому № 17 по ул. Набережной, где жила его бывшая 58-летняя супруга. Ранее он предлагал восстановить отношения, при этом угрожая убийством.

Мужчина выстрелил в окно кухни, где в тот момент находилась женщина. Пуля прошла у нее над головой, никого не задев. В этот же день стрелка задержали.

В полиции добавили, что у злоумышленника было изъято комбинированное охотничье ружье «Белка». Мужчина имел разрешение на хранение и ношение оружия, однако само ружье не регистрировалось в установленном порядке.

Сейчас мужчина арестован на 5 суток за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Решается вопрос о заведении уголовного дела по статье «покушение на убийство».

Напомним, 28 января красноярец устроил стрельбу на улице и разгромил торговый павильон на пр. Металлургов. Сейчас парню грозит 5-летний срок заключения за хулиганство.