В Красноярске горит общежитие СФУ на правом берегу

Как сообщили очевидцы в группе «ЧП-Красноярск», на правом берегу города загорелось общежитие СФУ.

Возгорание произошло на 9 этаже здания в Вузовском переулке, который находится вблизи Института цветных металлов и золота. На месте происшествия уже работают пожарные. По данным специалистов, площадь возгорания 15 квадратных метров. Причины пожара устанавливаются. Информации о жертвах и пострадавших нет.