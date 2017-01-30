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09:59 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске горит общежитие СФУ на правом берегу

На месте ЧП уже работают пожарные.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили очевидцы в группе «ЧП-Красноярск», на правом берегу города загорелось общежитие СФУ.

Возгорание произошло на 9 этаже здания в Вузовском переулке, который находится вблизи Института цветных металлов и золота. На месте происшествия уже работают пожарные. По данным специалистов, площадь возгорания 15 квадратных метров. Причины пожара устанавливаются. Информации о жертвах и пострадавших нет.

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