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10:01 (мск), источник: УралПолит.ру

В Екатеринбурге женщина сломала позвоночник, подскользнувшись во дворе дома

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге пенсионерка сломала позвоночник, подскользнувшись во дворе своего дома на улице Данилы Зверева.

По факту произошедшего прокуратура проводит проверку управляющей компании «Урал-СТ», обслуживающей этот дом.

«С целью установления места и обстоятельств падения будет опрошена пострадавшая, очевидцы, запрошены документы из медицинского учреждения для выяснения степени тяжести причиненного вреда ее здоровью… будет дана оценка деятельности управляющей компании по уборке и обработке придомовой территории», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе областной прокуратуры.

Напоминаем, в начале января в столице Урала на беременную женщину с крыши дома упала глыба снега. Только по счастливой случайности находящаяся на восьмом месяце беременности женщина и ее сын не пострадали. Тогда представители управляющей компании «Стандарт», обслуживающей дом, заявили, что будут судиться с одним из жильцов, с балкона которого сошел снег.

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