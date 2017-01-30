На Среднем Урале пенсионерка избила гантелей пожилую женщину, задолжавшую ей денег
В Верхнем Тагиле 64-летняя пенсионерка напала с гантелей на свою 77-летнюю знакомую, задолжавшую ей денег. Возбуждено уголовное дело.
В Верхнем Тагиле 64-летняя пенсионерка напала с гантелей на свою 77-летнюю знакомую, задолжавшую ей денег. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщили Накануне.RU в
Задержанная пояснила стражам порядка, что пришла в квартиру к своей знакомой для выяснения некоторых обстоятельств, возникших по поводу финансовых отношений. В результате возникшего конфликта, перешедшего в драку, посетительница нанесла несколько ударов по голове владелице квартиры двухкилограммовой гантелей, которую она прихватила с собой. Опасаясь за свое здоровье и жизнь, хозяйка квартиры решила отдать около 3 тыс. руб. Отступая от нападавшей, потерпевшая смогла подойти к входной двери и выйти на лестничную площадку, призывая криком о помощи. В этот момент на помощь ей пришел сосед, который и вызвал полицию.
В настоящее время пострадавшая находится в больнице с множественными ушибленными ранами. Медики оценивают ее состояние как удовлетворительное.
В отношении требовательной кредиторши возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».