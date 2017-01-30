На Среднем Урале пенсионерка избила гантелей пожилую женщину, задолжавшую ей денег

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, вечером 22 января в полицию позвонил житель Верхнего Тагила и сообщил, что на лестничной площадке многоквартирного дома на улице Энтузиастов неизвестная женщина учинила драку. По указанному адресу незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы, находившийся поблизости на маршруте. До приезда следственно-оперативной группы стражи порядка задержали неизвестную женщину, которую удерживал заявитель, и доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства, в ходе которого выяснились некоторые обстоятельства произошедшего.

Задержанная пояснила стражам порядка, что пришла в квартиру к своей знакомой для выяснения некоторых обстоятельств, возникших по поводу финансовых отношений. В результате возникшего конфликта, перешедшего в драку, посетительница нанесла несколько ударов по голове владелице квартиры двухкилограммовой гантелей, которую она прихватила с собой. Опасаясь за свое здоровье и жизнь, хозяйка квартиры решила отдать около 3 тыс. руб. Отступая от нападавшей, потерпевшая смогла подойти к входной двери и выйти на лестничную площадку, призывая криком о помощи. В этот момент на помощь ей пришел сосед, который и вызвал полицию.

В настоящее время пострадавшая находится в больнице с множественными ушибленными ранами. Медики оценивают ее состояние как удовлетворительное.

В отношении требовательной кредиторши возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».