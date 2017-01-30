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10:06 (мск), источник: dostup1.ru

Миассец, хранивший труп приятеля на балконе, предстанет перед судом

Выяснилось, что убийство произошло из-за обостренного чувства гостеприимства хозяина.

Жителя Миасса (Челябинская область) будут судить за убийство собутыльника, не желавшего делить выпивку с третьим гостем, — замороженный труп несколько дней пролежал на балконе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, в декабре 2016 года жуткую находку сделали сотрудники полиции, решившие навестить 29-летнего жителя Миасса, который за несколько месяцев до этого освободился из колонии. В гостях у экс-зэка они застали шумную компанию, распивавшую алкоголь, а на балконе нашли подозрительный большой сверток. Внутри оказался труп 35-летнего мужчины. Хозяин квартиры не успел от него избавиться.

Сначала горожанин уверял следователей, что погибший сам напоролся на нож в ходе вечеринки с боярышником и наркотиками. Однако в ходе расследования выяснилось, что в трагический час с собутыльниками был третий человек. Приятели встретили незнакомца на улице, и радушный хозяин пригласил его к себе. Первому гостю это не понравилось, уже в квартире он стал уговаривать владельца квартиры прогнать чужака. Однако изменять традиции гостеприимства хозяин не пожелал.

«Между мужчинами разгорелся словесный конфликт, в ходе которого обвиняемый сходил на кухню, взял нож и воткнул его потерпевшему в живот. Когда тот скончался, тело завернул тело в пакет и выставил на балкон. По делу проведены все экспертные исследования. Свидетель обличил злоумышленника на очной ставке. Мужчина признан вменяемым. Расследование дела завершено», — рассказал старший следователь СО по Миассу СУ СКР по Челябинской области Евгений Ставер.

Горожанину предъявлено окончательное обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. В ближайшее время дело будет рассмотрено в суде по существу.

Ольга Плеханова.

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