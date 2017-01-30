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10:16 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии треть осужденных отбывают наказание за убийство

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В исправительных учреждениях Башкортостана треть осужденных отбывают наказание за убийство. «Оперативная обстановка в колониях остается сложной, но контролируемой и управляемой. Сложность вызвана криминализированным составом осужденных. 73 процента осужденных совершили тяжкие и особо тяжкие преступления», — отметил на коллегии по итогам года временно исполняющий полномочия начальника УФСИН по РБ Михаил Капустин.

3655 человек (почти треть контингента) отбывают наказание за убийство; 633 человека причинили умышленный тяжкий вред здоровью; 567 — признаны виновными в изнасиловании, преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних; 2767 (около четверти), совершили преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. 43 процента осужденных отбывают наказание в третий раз и более.

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