В Башкирии треть осужденных отбывают наказание за убийство

3655 человек (почти треть контингента) отбывают наказание за убийство; 633 человека причинили умышленный тяжкий вред здоровью; 567 — признаны виновными в изнасиловании, преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних; 2767 (около четверти), совершили преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. 43 процента осужденных отбывают наказание в третий раз и более.