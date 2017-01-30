В Башкирии треть осужденных отбывают наказание за убийство
УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В исправительных учреждениях Башкортостана треть осужденных отбывают наказание за убийство. «Оперативная обстановка в колониях остается сложной, но контролируемой и управляемой. Сложность вызвана криминализированным составом осужденных. 73 процента осужденных совершили тяжкие и особо тяжкие преступления», — отметил на коллегии по итогам года временно исполняющий полномочия начальника УФСИН по РБ Михаил Капустин.