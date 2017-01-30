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10:13 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани водитель внедорожника выехал на трамвайные пути и умер

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). В Казани скончался водитель внедорожника, который выехал на трамвайные пути, сообщают пользователи социальных сетей.

Происшествие случилось вечером 28 января на перекрестке улиц Вахитова и Большая Крыловка.

Водитель «Тойоты Лэнд Крузер Прадо» на скорости заехал на трамвайные пути и, остановившись возле столба, заблокировал движение трамваев. Подбежавшие на помощь очевидцы установили, что водитель внедорожника скончался за рулем автомобиля. Происшествие спровоцировало трамвайный затор.

По предварительной версии, водитель скончался из-за проблем с сердцем.

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