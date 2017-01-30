В продукции «ЧЕЛНЫ-БРОЙЛЕР» нашли сальмонеллу
Сальмонеллу нашли в продукции челнинской птицефабрики, сообщает
Сальмонеллу нашли в продукции челнинской птицефабрики, сообщает
В поселке Каратайка воспитанники пришкольного интерната заболели сальмонеллезом после употребления курицы ООО «Челны-Бройлер». В ходе исследования пробы «бедра замороженного на подложке» специалисты обнаружили сальмонеллу.
В связи с этим местное Управление Роспотребнадзора предписало предпринимателям не торговать в регионе продуктом «Бедро замороженное на подложке», датой изготовления: