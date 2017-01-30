В продукции «ЧЕЛНЫ-БРОЙЛЕР» нашли сальмонеллу

В поселке Каратайка воспитанники пришкольного интерната заболели сальмонеллезом после употребления курицы ООО «Челны-Бройлер». В ходе исследования пробы «бедра замороженного на подложке» специалисты обнаружили сальмонеллу.

В связи с этим местное Управление Роспотребнадзора предписало предпринимателям не торговать в регионе продуктом «Бедро замороженное на подложке», датой изготовления: 08.12.2016 года (изготовитель: ООО «Челны-Бройлер»).