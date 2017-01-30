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09:47 (мск), источник: РИА Крым

В аварии на востоке Крыма погибли два человека

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв — РИА Новости (Крым). Смертельная авария произошла накануне на востоке Крыма — в Кировском районе ВАЗ-21011 съехал с дороги и врезался в дерево.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по РК.

«32-летний водитель автомобиля ВАЗ-21011, двигаясь со стороны автодороги “граница с Украиной — Джанкой — Феодосия — Керчь” в направлении села Кирово, не выбрал безопасную скорость движения, допустил выезд за пределы проезжей части влево по ходу движения, где совершил наезд на дерево», — рассказали в ГИБДД.

В аварии водитель автомобиля и 29-летний пассажир получили смертельные травмы.

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