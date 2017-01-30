В аварии на востоке Крыма погибли два человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв — РИА Новости (Крым). Смертельная авария произошла накануне на востоке Крыма — в Кировском районе ВАЗ-21011 съехал с дороги и врезался в дерево.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв — РИА Новости (Крым). Смертельная авария произошла накануне на востоке Крыма — в Кировском районе ВАЗ-21011 съехал с дороги и врезался в дерево.
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«32-летний водитель автомобиля ВАЗ-21011, двигаясь со стороны автодороги “граница с Украиной — Джанкой — Феодосия — Керчь” в направлении села Кирово, не выбрал безопасную скорость движения, допустил выезд за пределы проезжей части влево по ходу движения, где совершил наезд на дерево», — рассказали в ГИБДД.
В аварии водитель автомобиля и 29-летний пассажир получили смертельные травмы.