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09:47 (мск), источник: Крым Press

В Севастополе попался «телевизионный вор»

О том, что в Севастополе попался «телевизионный вор», рассказали в пресс-службе местной полиции.

Дело было на Северной стороне города. В дежурную часть ОП № 1 «Северное» ОМВД России по Нахимовскому району обратился мужчина. Он сообщил, что у него из дома похитили телевизор стоимостью 27000 рублей.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 49-летний местный житель. Было установлено, что злоумышленник ранее был знаком с потерпевшим. Воспользовавшись отсутствием хозяина, он проник в дом и похитил телевизор.

Похищенное имущество сотрудники полиции изъяли по месту жительства подозреваемого и вернули его законному владельцу, — отметили в пресс-службе.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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