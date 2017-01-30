В Севастополе попался «телевизионный вор»
О том, что в Севастополе попался «телевизионный вор», рассказали в
О том, что в Севастополе попался «телевизионный вор», рассказали в
Дело было на Северной стороне города. В дежурную часть ОП № 1 «Северное» ОМВД России по Нахимовскому району обратился мужчина. Он сообщил, что у него из дома похитили телевизор стоимостью 27000 рублей.
В ходе проведенных
Похищенное имущество сотрудники полиции изъяли по месту жительства подозреваемого и вернули его законному владельцу, — отметили в
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.