Опасная игра захватывает Приморье: дети бросаются под колеса

В Приморье родители и автомобилисты бьют тревогу: с запада России на Дальний Восток пришла детская мода на перебегание дорог как можно ближе к едущему автомобилю. И у такой «забавы» есть свое название — «игра» «Беги или умри!» (одноименное с названием приложения), сообщает корреспондент РИА VladNews. Сообщение об этом распространилось по родительским группам в различных мессенджерах.

При этом, как рассказывают уже едва не попавшие в ДТП автомобилисты, происходящее снимается на видео вторым подростком, стоящим на обочине. Поэтому они просят других автолюбителей быть внимательнее на дорогах и не превышать скорость — а лучше вообще ее сбрасывать до минимально возможной, если на обочине стоят подростки.