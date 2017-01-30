Огромная фура полыхает рядом с автозаправкой в Хабаровске

Хабаровск, 30 января, AmurMedia.

Габаритная фура полыхает около автозаправочной станции на улице Аэродромной в Хабаровске. Горящий большегруз сразу же попал в объективы видеокамер активных интернет-пользователей, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Видеоролик с полыхающим автомобилем появился сегодня на одной из популярных хабаровских групп социальной сети Instagram. Горящей машиной сейчас, пожалуй, мало кого удивишь, одного близость четырехколесного «факела» к заправке в корне меняет дело.

«Вот жесть», «Капец, еще и рядом с заправкой», «Вся кабина уже сгорела», «Там улица Аэродромная, рядом еще заправка НК «Альянса», «За забором есть же вода. Раньше там был автосервис и стоянка такси СФЧ. Должен быть пожарный гидрант», — прокомментировали происшествие интернет-пользователи.

Подробности происшествия в настоящий момент выясняются.