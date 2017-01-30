В Уфе нашли заблудившихся в лесу во время лыжной прогулки подростков

В минувшую субботу, около половины седьмого вечера, в городскую службу спасения позвонила девочка и попросила помощи. Она рассказала, что вместе с подругой каталась на лыжах в лесном массиве недалеко от озера Глубокое, но они потеряли ориентир и заблудились.

На место выехали сотрудники Поисково-спасательного отряда Уфы. Через час заблудившихся подростков 2001 и 2002 года рождения обнаружили в трех километрах от улицы Новгородская. В медицинской помощи они не нуждались, спасатели доставили юных лыжниц домой, сообщили в городской Службе спасения 112.