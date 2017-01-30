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10:00 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе нашли заблудившихся в лесу во время лыжной прогулки подростков

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Уфе спасатели нашли заблудившихся в лесу девочек. О «потеряшках» стало известно в выходные.

В минувшую субботу, около половины седьмого вечера, в городскую службу спасения позвонила девочка и попросила помощи. Она рассказала, что вместе с подругой каталась на лыжах в лесном массиве недалеко от озера Глубокое, но они потеряли ориентир и заблудились.

На место выехали сотрудники Поисково-спасательного отряда Уфы. Через час заблудившихся подростков 2001 и 2002 года рождения обнаружили в трех километрах от улицы Новгородская. В медицинской помощи они не нуждались, спасатели доставили юных лыжниц домой, сообщили в городской Службе спасения 112.

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