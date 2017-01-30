В Уфе нашли заблудившихся в лесу во время лыжной прогулки подростков
УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Уфе спасатели нашли заблудившихся в лесу девочек. О «потеряшках» стало известно в выходные.
УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Уфе спасатели нашли заблудившихся в лесу девочек. О «потеряшках» стало известно в выходные.
В минувшую субботу, около половины седьмого вечера, в городскую службу спасения позвонила девочка и попросила помощи. Она рассказала, что вместе с подругой каталась на лыжах в лесном массиве недалеко от озера Глубокое, но они потеряли ориентир и заблудились.
На место выехали сотрудники