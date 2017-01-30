В Воронежской области в ДТП с Honda и «ВАЗом» пострадали трое

Трое местных жителей в возрасте 22 лет пострадали при столкновении автомобилей Honda Accord и «ВАЗ-21150» в Россоши вечером воскресенья, 29 января. Об аварии корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в службе спасения 112. Водитель «ВАЗа» и двое пассажиров попали в больницу, уточнила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла на улице Пролетарская в 20:50. Иномаркой управлял 40-летний россошанец. Правоохранители начали проверку по факту ДТП. Они установят все обстоятельства происшествия.