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10:04 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области в ДТП с Honda и «ВАЗом» пострадали трое

Водитель и пассажиры одной из легковушек попали в больницу.

Трое местных жителей в возрасте 22 лет пострадали при столкновении автомобилей Honda Accord и «ВАЗ-21150» в Россоши вечером воскресенья, 29 января. Об аварии корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в службе спасения 112. Водитель «ВАЗа» и двое пассажиров попали в больницу, уточнила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла на улице Пролетарская в 20:50. Иномаркой управлял 40-летний россошанец. Правоохранители начали проверку по факту ДТП. Они установят все обстоятельства происшествия.

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