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10:04 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Суд в Нижегородской области приговорил кассира ломбарда к штрафу за присвоение денег клиентов

Суд в Нижегородской области приговорил кассира ломбарда к штрафу за присвоение денег клиентов.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает прокуратура региона 30 января 2017 года.

Согласно информации, 33-летняя жительница Сергачского района области обвинялась по ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение). Суд установил, что в период с ноября 2015 по июнь 2016 года она работала кассиром оценщиком в ломбарде. Имея доступ к паспортным данным клиентов, она решила совершить хищение: оформила залоговые билеты на чужие имена, а деньги присвоила- в общей сложности свыше 95 тысяч рублей. Женщина вину признала, в содеянном раскаялась, частично возместила причиненный ущерб.

Суд назначил ей штраф в размере 8 тысяч рублей, кроме того, в пользу потерпевшего взыскана компенсация материального вреда в размере 50 тысяч рублей.

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