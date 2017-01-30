Задымление произошло на одном из предприятий Атомэнергомаша в Нижнем Новгороде, пострадавших нет

«Локальное задымление на установке по обработке металла в одном из производственных помещений произошло в 6:50 мск. Общая площадь не превысила 10 кв. м. Персонал участка был эвакуирован. Через 45 минут задымление было ликвидировано», — сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавших нет, производственный процесс не нарушен.

Причины произошедшего и ущерб будут установлены.