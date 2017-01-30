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10:03 (мск), источник: Интерфакс

Задымление произошло на одном из предприятий Атомэнергомаша в Нижнем Новгороде, пострадавших нет

Нижний Новгород. 30 января. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Задымление ликвидировали в понедельник в АО «Опытное конструкторское бюро машиностроения имени Африкантова» (Нижний Новгород, «ОКБМ Африкантов», входит в «Атомэнергомаш» — машиностроительный дивизион «Росатома»), сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в пресс-службе предприятия.

«Локальное задымление на установке по обработке металла в одном из производственных помещений произошло в 6:50 мск. Общая площадь не превысила 10 кв. м. Персонал участка был эвакуирован. Через 45 минут задымление было ликвидировано», — сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавших нет, производственный процесс не нарушен.

Причины произошедшего и ущерб будут установлены.

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