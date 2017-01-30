Сбитая автомобилем под Гродно школьница скончалась в больнице
30 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сбитая под Гродно в середине января школьница скончалась в больница, сообщили БЕЛТА в
30 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сбитая под Гродно в середине января школьница скончалась в больница, сообщили БЕЛТА в
ДТП произошло 16 января в агрогородке Озеры Гродненского района. Под колесами «Ауди» оказалась ученица 3-го класса местной школы. С тяжелыми травмами девочку госпитализировали.
«От полученных телесных повреждений девочка 29 января умерла в больнице», — говорится в сообщении МВД.
Как сообщалось, по факту совершения