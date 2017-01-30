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10:00 (мск), источник: БЕЛТА

Сбитая автомобилем под Гродно школьница скончалась в больнице

30 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сбитая под Гродно в середине января школьница скончалась в больница, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МВД.

ДТП произошло 16 января в агрогородке Озеры Гродненского района. Под колесами «Ауди» оказалась ученица 3-го класса местной школы. С тяжелыми травмами девочку госпитализировали.

«От полученных телесных повреждений девочка 29 января умерла в больнице», — говорится в сообщении МВД.

Как сообщалось, по факту совершения дорожно-транспортного происшествия, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения, управлением Следственного комитета по Гродненской области было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый — водитель автомобиля.

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