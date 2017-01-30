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11:39 (мск), источник: АиФ Калининград

В Балтийске соцработник уговорила ветерана ВОВ подарить ей квартиру

Ветеран Великой Отечественной войны из Калининградской области лишилась квартиры, переписав ее на социального работника.

Источник: Аргументы и факты

Законность этой сделки проверяют следственные органы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

За 90-летней пенсионеркой работник «Центра социального обслуживания пожилых людей и инвалидов «Гармония» ухаживала с мая 2016 года. Бабушка живет одна в однокомнатной квартире в Балтийске, ее взрослая дочка постоянно проживает в Казахстане.

«Пользуясь состоянием здоровья, одиночеством, доверчивостью, зависимостью от помощи пенсионерки, социальный работник уговорила женщину подарить ей свою квартиру. Фактически данный договор был заключен против воли пенсионерки», — считают в прокуратуре.

Прокурор Балтийска направил в суд исковое заявления с требованием признать договор дарения квартиры недействительным, а любые регистрационные действия с ней запретить.

Свою проверку начали следственные органы, так как в действиях социального работника усматриваются признаки мошенничества.

Отметим, что соцработников их «подопечные» отблагодарить могут. Но стоимость подарка не должна превышать трех тысяч рублей. От более дорогих подарков соцработники должны отказываться. Так гласит гражданское законодательство Российской Федерации.

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