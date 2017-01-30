Полицейские задержали подозреваемых в обмане пенсионеров
Мужчины представлялись сотрудниками ЖЭУ, заходили в квартиры пожилых людей и обворовывали их.
Мужчины представлялись сотрудниками ЖЭУ, заходили в квартиры пожилых людей и обворовывали их.
С середины января 2017 года в полицию стали поступать заявления от пожилых жителей г. Волгограда. Пенсионеры впускали в свои квартиры двоих молодых людей, которые представлялись сотрудниками ЖЭУ и, не предъявив никаких документов, проверяли работу вентиляционной системы. В то время пока один создавал видимость работы — прочищая вентиляцию и проверяя ее исправность, второй осматривал комнаты пенсионеров. После визита незнакомцев из квартир заявителей исчезли небольшие суммы денег и сотовые телефоны.
— В результате проведенных
Подозреваемыми в кражах оказались двое жителей Советского района, в возрасте 24 и 28 лет, официально не трудоустроенные, старший из которых трижды судим за кражу, грабеж и мошенничество. Молодые люди сознались в пяти эпизодах аналогичным образом совершенных краж. Однако похищенное не вернули, сдав мобильные телефоны в скупку и потратив деньги. За кражи мужчинам грозит наказание до 5 лет лишения свободы.