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11:18 (мск), источник: РИАЦ

Полицейские задержали подозреваемых в обмане пенсионеров

Мужчины представлялись сотрудниками ЖЭУ, заходили в квартиры пожилых людей и обворовывали их.

Источник: РИАЦ

С середины января 2017 года в полицию стали поступать заявления от пожилых жителей г. Волгограда. Пенсионеры впускали в свои квартиры двоих молодых людей, которые представлялись сотрудниками ЖЭУ и, не предъявив никаких документов, проверяли работу вентиляционной системы. В то время пока один создавал видимость работы — прочищая вентиляцию и проверяя ее исправность, второй осматривал комнаты пенсионеров. После визита незнакомцев из квартир заявителей исчезли небольшие суммы денег и сотовые телефоны.

— В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 6 Советского района Волгограда задержали двоих молодых людей, подозреваемых в кражах денег и сотовых телефонов из квартир пенсионеров путем обмана, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Подозреваемыми в кражах оказались двое жителей Советского района, в возрасте 24 и 28 лет, официально не трудоустроенные, старший из которых трижды судим за кражу, грабеж и мошенничество. Молодые люди сознались в пяти эпизодах аналогичным образом совершенных краж. Однако похищенное не вернули, сдав мобильные телефоны в скупку и потратив деньги. За кражи мужчинам грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

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