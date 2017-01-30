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11:12 (мск), источник: АиФ Калининград

Пенсионер из Калининграда попался на хранении наркотиков

61-летний житель Калининграда может сесть в тюрьму на три года за хранение наркотиков.

Запрещенные вещества у пенсионера обнаружили сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД, сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчину полицейские остановили 26 января около 17.00 на улице Фрунзе в Калининграде. В кармане у него были обнаружены три свертка из фольги с веществом зеленого цвета. Позже эксперты установили, что внутри была марихуана. Общий вес наркотика составил 16 граммов.

Против задержанного возбудили уголовное дело. Как сообщили в УМВД, подозреваемый ранее был судим за аналогичное нарушение закона.

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