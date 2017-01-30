Пенсионер из Калининграда попался на хранении наркотиков

Запрещенные вещества у пенсионера обнаружили сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД, сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчину полицейские остановили 26 января около 17.00 на улице Фрунзе в Калининграде. В кармане у него были обнаружены три свертка из фольги с веществом зеленого цвета. Позже эксперты установили, что внутри была марихуана. Общий вес наркотика составил 16 граммов.

Против задержанного возбудили уголовное дело. Как сообщили в УМВД, подозреваемый ранее был судим за аналогичное нарушение закона.