Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Психиатры выяснили, как ЛСД меняет восприятие реальности
Назван один из организаторов покушения на Кадырова
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Дочь Меладзе сыграет вторую свадьбу в Марракеше
"Ищу, не теряю надежды": монологи родственников жертв Холокоста27 января - день памяти жертв Холокоста
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
«Под знаком созидания»: до старта ЧМ-2018 осталось 500 дней
Серена Уильямс возглавила рейтинг WTA после выигрыша AO
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Российский корабль «отрезвил» весь украинский флот – СМИ
СМИ: раскрыт последний тайный шаг Обамы на посту
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
16«Мисс Вселенная 2016» стала француженка
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
11:01 (мск), источник: Интерфакс

Суд продлил арест предполагаемого организатора хакерской группы «Шалтай-болтай»

Владимиру Аникееву предъявлено обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации.

Москва. 30 января. INTERFAX.RU — Лефортовский суд Москвы продлил до 8 марта арест журналиста Владимира Аникеева, обвиняемого в незаконном доступе к компьютерной информации и являющегося, по данным СМИ, организатором хакерской группы «Шалтай-болтай».

Читайте также
СМИ узнали о международном розыске участников группы «Шалтай-Болтай»

«Постановлением от 28 декабря 2016 года мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении Аникеева продлена до 8 марта 2017 года», — сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Екатерина Краснова в понедельник.

По ее словам, Аникееву предъявлено обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (ч.3 ст. 272 УК РФ). Фигурант по ходатайству следствия был взят под стражу 9 ноября 2016 года, добавила Краснова.

Источник «Интерфакса» подтвердил, что фигурантами уголовного дела о взломе персональных аккаунтов высокопоставленных российских чиновников и известных бизнесменов, помимо Аникеева, стали еще пять человек. Среди них один из руководителей Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев, а также бывший глава отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов.

Группа компьютерных взломщиков, именующих себя «Шалтай-Болтай» или «Анонимный интернационал», стала известна несколько лет назад. Группа специализируется на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ и дальнейшей продаже через интернет полученных данных. Об аресте Аникеева, который под псевдоним Льюис считается организатором группы, стало известно на днях.

Комментарии
1
А Б
Столь настойчивое информирование общественности об этой теме и придание ей такого внимания, может говорить о том, что произошла утечка сведений, представляющих высокую значимость для государства и власти.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ВВС США пожаловались на российских пилотов в небе над Сирией
В России в 2016 году открыли 40 нефтегазовых месторождений
Трамп заявил о неверном толковании его иммиграционной политики
Путин предложил обязать казачьих атаманов отчитываться о доходах
Титул «Мисс Вселенная» завоевала француженка
Премьер Квебека: атака на мечеть была терактом
Суд отказался освободить Улюкаева из-под домашнего ареста
Россию просят разрешить поставки рыбы из района близ «Фукусимы»
Спорт
«Под знаком созидания»: до старта ЧМ-2018 осталось 500 дней Практически во всех регионах подготовка к чемпионату мира идет в рабочем режиме
Авто
5 самых «горячих» новинок 2017 года Несмотря на продолжающийся кризис на российском авторынке, в этом году у нас появится немало интересных машин. Представляем пятерку самых ожидаемых
Hi-Tech
Разоблачение AliExpress: как обманывают в «Киберпонедельник» Hi-Tech Mail.Ru разоблачает «Первый Киберпонедельник года» от AliExpress. Смотрите видео, чтобы узнать все подробности и не позволить себя обмануть
Кино
Названа лучшая актриса года по версии Гильдии киноактеров США Одна из самых престижных кинопремий мира была вручена лучшим актерам кино и телевидения
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Путин рассказал о своей работе в стройотрядах
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Абсурдная реклама теста на беременность рассмешила пользователей соцсетей На рекламном плакате с парой, потрясенной результатом анализа, не было бы ничего смешного, если бы не огромный живот будущей мамы.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь