Суд продлил арест предполагаемого организатора хакерской группы «Шалтай-болтай»

Москва. 30 января. INTERFAX.RU — Лефортовский суд Москвы продлил до 8 марта арест журналиста Владимира Аникеева, обвиняемого в незаконном доступе к компьютерной информации и являющегося, по данным СМИ, организатором хакерской группы «Шалтай-болтай».

«Постановлением от 28 декабря 2016 года мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении Аникеева продлена до 8 марта 2017 года», — сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Екатерина Краснова в понедельник.

По ее словам, Аникееву предъявлено обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (ч.3 ст. 272 УК РФ). Фигурант по ходатайству следствия был взят под стражу 9 ноября 2016 года, добавила Краснова.

Источник «Интерфакса» подтвердил, что фигурантами уголовного дела о взломе персональных аккаунтов высокопоставленных российских чиновников и известных бизнесменов, помимо Аникеева, стали еще пять человек. Среди них один из руководителей Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев, а также бывший глава отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов.

Группа компьютерных взломщиков, именующих себя «Шалтай-Болтай» или «Анонимный интернационал», стала известна несколько лет назад. Группа специализируется на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ и дальнейшей продаже через интернет полученных данных. Об аресте Аникеева, который под псевдоним Льюис считается организатором группы, стало известно на днях.