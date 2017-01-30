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15:28 (мск), источник: Югополис

В подъезде краснодарской многоэтажки нашли труп молодой женщины

Личность погибшей и причину ее смерти установят эксперты.

Источник: Югополис

По данным следователя СО по Карасунскому округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Мурата Гучетля, днем 29 января в подъезде многоэтажного дома по ул. Онежской жильцы обнаружили тело неизвестной женщины. Рядом валялась пустая пивная банка.

Следов насильственной смерти при осмотре тела не обнаружено. Причину смерти женщины назовут эксперты.

Известно, что погибшей было около 35 лет, ее личность устанавливается.

Проводится доследственная проверка.

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