В Донецкой обл. 16-летняя девочка повесилась возле могилы матери

В с. Яровая Донецкой обл. 16-летняя девочка повесилась возле могилы своей матери. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

Тело ребенка нашли двое местных жителей. Сообщение поступило полицейским около 15:00. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, а также руководство Славянского отдела и Лиманского отделения полиции.

Было установлено, что у девушки полгода назад умерла мать, и с того трагического момента она мало с кем общалась. По свидетельствам знакомых, девочка очень часто приходила на могилу к матери. Жила у родственников, однако ребенку, который переживал боль потери, не хватало поддержки.

В своей предсмертной записке девушка написала, что ей не хватало понимания со стороны родных, и практически все время она была предоставлена сама себе.

Предварительно событие внесено в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство». Проводится дальнейшая проверка.

Напомним, в Закарпатской обл. мужчина пытался совершить самоубийство в храме.