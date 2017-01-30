В Логойске из-за аварии на трубопроводе без воды оставались более 700 домов

Помощь спасателей на месте происшествия не понадобилась. Однако официальный представитель МЧС Виталий Новицкий, конечно, знает подробности аварии. Их он и рассказал корреспонденту SB.BY:

— Сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения по переулку Победы возле городского парка поступило в 12.14. Без воды в Логойске частично остались три улицы: 48 многоквартирных и 658 частных жилых домов. РУП Логойский комхоз организовало людям подвоз воды. В 14.45 трубопровод починили — и вода постепенно начала подаваться. Полностью водоснабжение всех домов восстановили к 19.50. Предварительная причина аварии — естественный износ трубопровода. Но эта версия еще проверяется коммунальщиками.