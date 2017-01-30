Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россияне отказались от частного строительства
Названы новые цифры нормального артериального давления у пожилых
Россиянин создал игрушку, продажи которой принесли ему 18 млн руб
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Свадебная церемония завершилась 47 смертями
Мать с дочкой попали под поезд метро
«Под знаком созидания»: до старта ЧМ-2018 осталось 500 дней
Серена Уильямс возглавила рейтинг WTA после выигрыша AO
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Российский корабль «отрезвил» весь украинский флот – СМИ
СМИ: раскрыт последний тайный шаг Обамы на посту
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
16«Мисс Вселенная 2016» стала француженка
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
11:11 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Логойске из-за аварии на трубопроводе без воды оставались более 700 домов

В Логойске накануне произошел прорыв трубопровода, из-за чего без воды некоторое время оставались более 700 домов.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Помощь спасателей на месте происшествия не понадобилась. Однако официальный представитель МЧС Виталий Новицкий, конечно, знает подробности аварии. Их он и рассказал корреспонденту SB.BY:

— Сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения по переулку Победы возле городского парка поступило в 12.14. Без воды в Логойске частично остались три улицы: 48 многоквартирных и 658 частных жилых домов. РУП Логойский комхоз организовало людям подвоз воды. В 14.45 трубопровод починили — и вода постепенно начала подаваться. Полностью водоснабжение всех домов восстановили к 19.50. Предварительная причина аварии — естественный износ трубопровода. Но эта версия еще проверяется коммунальщиками.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Ни себе ни людям
Трамп заявил о неверном толковании его иммиграционной политики
Казачьих атаманов обяжут отчитываться о доходах
Суд продлил арест предполагаемого создателя «Шалтая-Болтая»
Титул «Мисс Вселенная» завоевала француженка
Премьер Квебека: атака на мечеть была терактом
Суд отказался освободить Улюкаева из-под домашнего ареста
В России разработали лекарство от наркозависимости
Спорт
«Под знаком созидания»: до старта ЧМ-2018 осталось 500 дней Практически во всех регионах подготовка к чемпионату мира идет в рабочем режиме
Авто
5 самых «горячих» новинок 2017 года Несмотря на продолжающийся кризис на российском авторынке, в этом году у нас появится немало интересных машин. Представляем пятерку самых ожидаемых
Hi-Tech
Разоблачение AliExpress: как обманывают в «Киберпонедельник» Hi-Tech Mail.Ru разоблачает «Первый Киберпонедельник года» от AliExpress. Смотрите видео, чтобы узнать все подробности и не позволить себя обмануть
Кино
Названа лучшая актриса года по версии Гильдии киноактеров США Одна из самых престижных кинопремий мира была вручена лучшим актерам кино и телевидения
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Россияне отказались от частного строительства
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Абсурдная реклама теста на беременность рассмешила пользователей соцсетей На рекламном плакате с парой, потрясенной результатом анализа, не было бы ничего смешного, если бы не огромный живот будущей мамы.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь