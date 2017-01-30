Суд отказался освободить Улюкаева из-под домашнего ареста

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу его адвокатов, которые просили отменить продление меры пресечения до 15 апреля и освободить обвиняемого из-под стражи.

Под арестом по делу Улюкаева оказались 15 объектов недвижимости и 0,5 млрд рублей

В жалобе защитники также настаивали, чтобы суд разрешил их подзащитному посещать врачей и выходить на прогулки. Однако суд отклонил и эту часть жалобы, сохранив все наложенные ограничения.

Бывший министр сможет выйти из дома только по письменному разрешению следователя, ему запрещено общаться с кем-либо, кроме близких родственников, адвокатов, следователей и сотрудников ФСИН.

Сам Улюкаев на заседание не явился, доверив представление своих интересов адвокатам.

В ночь 15 ноября 2016 года Следственный комитет объявил, что Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в 2 миллиона долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» приобрести госпакет акций «Башнефти».

Вскоре президент России Владимир Путин освободил Улюкаева от должности в связи с утратой доверия. Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения.