Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россияне отказались от частного строительства
Депрессия может провоцировать рак
Кремль сообщил о пожелании Трампа, адресованном россиянам
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
"Ищу, не теряю надежды": монологи родственников жертв Холокоста27 января - день памяти жертв Холокоста
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Свадебная церемония завершилась 47 смертями
Мать с дочкой попали под поезд метро
Сборная дивизиона Метрополитен с Овечкиным выиграла Матч звезд
«Локо» купил Фарфана, ЦСКА — Оланаре: 7 главных событий выходных
Дочь Курта Кобейна дебютировала в модельном бизнесе
Дочь Меладзе сыграет вторую свадьбу в Марракеше
Российский корабль «отрезвил» весь украинский флот – СМИ
СМИ: раскрыт последний тайный шаг Обамы на посту
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
16«Мисс Вселенная 2016» стала француженка
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
11:10 (мск), источник: РИА Новости

Суд отказался освободить Улюкаева из-под домашнего ареста

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник оставил под домашним арестом до 15 апреля экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева, обвиняемого по делу о взятке в 2 миллиона долларов, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА Новости

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу его адвокатов, которые просили отменить продление меры пресечения до 15 апреля и освободить обвиняемого из-под стражи.

Читайте также
Под арестом по делу Улюкаева оказались 15 объектов недвижимости и 0,5 млрд рублей

В жалобе защитники также настаивали, чтобы суд разрешил их подзащитному посещать врачей и выходить на прогулки. Однако суд отклонил и эту часть жалобы, сохранив все наложенные ограничения.

Бывший министр сможет выйти из дома только по письменному разрешению следователя, ему запрещено общаться с кем-либо, кроме близких родственников, адвокатов, следователей и сотрудников ФСИН.

Сам Улюкаев на заседание не явился, доверив представление своих интересов адвокатам.

В ночь 15 ноября 2016 года Следственный комитет объявил, что Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в 2 миллиона долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» приобрести госпакет акций «Башнефти».

Вскоре президент России Владимир Путин освободил Улюкаева от должности в связи с утратой доверия. Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения.

Комментарии
3
анатолий шалденков
Все,срок кончился-пора выпускать!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Андрей Сартоев
да за столько денег я б тоже сидел под домашним арестом !
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Лото Русское
Пусть либеральный вороватый винипух посидит. А Греф подумает..........
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Одна из угроз для Киева – личная неприязнь Трампа к Порошенко. Мнение
Трамп заявил о неверном толковании его иммиграционной политики
Казачьих атаманов обяжут отчитываться о доходах
Суд продлил арест предполагаемого создателя «Шалтая-Болтая»
Титул «Мисс Вселенная» завоевала француженка
Премьер Квебека: атака на мечеть была терактом
В России разработали лекарство от наркозависимости
Спорт
«Под знаком созидания»: до старта ЧМ-2018 осталось 500 дней Практически во всех регионах подготовка к чемпионату мира идет в рабочем режиме
Авто
5 самых «горячих» новинок 2017 года Несмотря на продолжающийся кризис на российском авторынке, в этом году у нас появится немало интересных машин. Представляем пятерку самых ожидаемых
Hi-Tech
Разоблачение AliExpress: как обманывают в «Киберпонедельник» Hi-Tech Mail.Ru разоблачает «Первый Киберпонедельник года» от AliExpress. Смотрите видео, чтобы узнать все подробности и не позволить себя обмануть
Кино
Названа лучшая актриса года по версии Гильдии киноактеров США Одна из самых престижных кинопремий мира была вручена лучшим актерам кино и телевидения
Недвижимость
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Абсурдная реклама теста на беременность рассмешила пользователей соцсетей На рекламном плакате с парой, потрясенной результатом анализа, не было бы ничего смешного, если бы не огромный живот будущей мамы.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь