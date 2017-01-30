На Хасанской улице у мужчины изъяли 4 кг героина
По факту случившегося возбуждено дело по статье «покушение на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере».
По факту случившегося возбуждено дело по статье «покушение на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере».
Правоохранительные органы задержали в Красногвардейском районе Петербурга мужчину с крупной партией наркотиков, сообщает ИА «Народные новости».
Подозреваемого задержали 28 января на Хасанской улице около дома № 22. В квартире 34-летнего мужчины было обнаружено 4 кг героина.
По факту случившегося возбуждено дело по статье «покушение на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере».