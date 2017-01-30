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11:17 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

На Хасанской улице у мужчины изъяли 4 кг героина

По факту случившегося возбуждено дело по статье «покушение на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере».

Правоохранительные органы задержали в Красногвардейском районе Петербурга мужчину с крупной партией наркотиков, сообщает ИА «Народные новости».

Подозреваемого задержали 28 января на Хасанской улице около дома № 22. В квартире 34-летнего мужчины было обнаружено 4 кг героина.

По факту случившегося возбуждено дело по статье «покушение на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере».

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