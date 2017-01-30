Кубанец в медицинской маске сядет за неудачное ограбление

Продавцы городского рынка проявили недюжинную смекалку.

В первом эпизоде злоумышленник угрожал женщине поджогом. Он ворвался в магазин в медицинской маске, облил продавца жидкостью из бутылки, уведомив, что это бензин. Однако женщина припугнула налетчика ножом, которым разделывала продукты. Не взяв ни копейки, грабитель удалился восвояси.

Второй налет на один из магазинов на рыке также не увенчался успехом. На этот раз мужчина угрожал продавцу облить её кислотой. Женщина закрылась в подсобке и просто отсиделась, пока горе-грабитель не устал ждать и не ушёл сам.

Повезло злоумышленнику лишь в третий раз и то некрупно. В один из магазинов он ворвался с ножом и заполучил там 20 тыс. рублей от испуганного продавца.

Правоохранители взяли злоумышленника в процессе растраты нечестно нажитого. Всё на том же рынке он раздавал долги и совершал покупки.