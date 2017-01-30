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11:13 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области глава компании попался на неуплате 7 млн рублей работникам

Деньги не получили 173 сотрудника.

Источник: РИА "Воронеж"

Генеральный директор организации, занимающейся хранением и переработкой зерна в Воронежской области, попал под уголовное дело за невыплату работникам 7 млн рублей. В ноябре и декабре 2016 года деньги не получили 172 сотрудника, при этом средствами предприятие располагало, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону в понедельник, 30 января.

По предварительным данным, вырученных от работы денег на счетах компании было достаточно для погашения долга перед его работниками. Однако вместо этого средства шли на погашение задолженности по кредитам, перечислялись на счета поставщиков сырья и ресурсоснабжающих организаций, а также использовались для оплаты горюче-смазочных материалов и покупки товаров для нужд предприятия. По версии следствия, генеральный директор умышленно пытался создать видимость финансового благополучия, чтобы банки одобрили кредиты, а место главы компании осталось за ним.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы из корыстной и иной личной заинтересованности). Они изучают документы фирмы, назначили бухгалтерскую судебную экспертизу, допрашивают свидетелей и проводят следственные действия, направленные на возмещение ущерба сотрудникам. Расследование уголовного дела продолжается. Директору компании грозит до трех лет лишения свободы без права занимать определенные должности.

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