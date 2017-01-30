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11:14 (мск), источник: Фонтанка

На Ленской охранник стала жертвой разбоя

Работающая охранником петербурженка не стала защищать себя и оказалась жертвой разбоя. Пострадала она от рук своего же знакомого.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 29 января охранник пригласила знакомого на работу — в отель на Ленской улице. Выпив энное количество алкоголя, мужчина своеобразно «отплатил» за гостеприимство: начал угрожать потерпевшей ножом. Охранник не стала защищаться, согласилась на требования собутыльника и отдала ему 1100 рублей и мобильный телефон.

После того, как злоумышленник ушел, сотрудница отеля захотела наказать обидчика и вызвала полицию. Оперативники в скором времени нашли подходящего под приметы мужчину и доставили его в отдел. Похищенные деньги и телефон вернули охраннику, а ее ночного кавалера отпустили домой под подписку о невыезде как подозреваемого по уголовному делу о разбое.

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