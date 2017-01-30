СБУ подтвердила самоубийство своего сотрудника в Киеве

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины подтвердила в понедельник информацию о том, что ранее один из сотрудников ведомства покончил жизнь самоубийством.

Ранее СМИ сообщали, что в Киеве на ул. Василенко в здании Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ застрелился сотрудник ведомства.