СБУ подтвердила самоубийство своего сотрудника в Киеве
Согласно предварительной информации, самоубийство сотрудника Службы безопасности Украины произошло на бытовой почве и не связано с работой, заявили в спецслужбе.
Согласно предварительной информации, самоубийство сотрудника Службы безопасности Украины произошло на бытовой почве и не связано с работой, заявили в спецслужбе.
КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины подтвердила в понедельник информацию о том, что ранее один из сотрудников ведомства покончил жизнь самоубийством.
Ранее СМИ сообщали, что в Киеве на ул. Василенко в здании Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ застрелился сотрудник ведомства.
«Служба безопасности Украины выражает соболезнования родным и близким своего сотрудника, который покончил жизнь самоубийством», — говорится в сообщении
Согласно предварительной информации, самоубийство произошло на бытовой почве и не связано со служебной деятельностью.
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