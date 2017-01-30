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11:21 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

СБУ подтвердила самоубийство своего сотрудника в Киеве

Согласно предварительной информации, самоубийство сотрудника Службы безопасности Украины произошло на бытовой почве и не связано с работой, заявили в спецслужбе.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины подтвердила в понедельник информацию о том, что ранее один из сотрудников ведомства покончил жизнь самоубийством.

Ранее СМИ сообщали, что в Киеве на ул. Василенко в здании Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ застрелился сотрудник ведомства.

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«Служба безопасности Украины выражает соболезнования родным и близким своего сотрудника, который покончил жизнь самоубийством», — говорится в сообщении пресс-службы спецслужбы.

Согласно предварительной информации, самоубийство произошло на бытовой почве и не связано со служебной деятельностью.

Следствие по факту смерти старшего прапорщика ведет Военная прокуратура Киевского гарнизона, добавили в пресс-центре.

Ранее в военном комиссариате Кировоградской области подтвердили, что в зоне АТО вблизи Мариуполя покончил с собой 21-летний военнослужащий.

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