Челябинцу грозит 15 лет за нападение на клиента МФЦ
Грабитель проломил мужчине голову.
Грабитель проломил мужчине голову.
В Центральный райсуд Челябинска направлено уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя, обвиняемого в разбойном нападении на клиента МФЦ. Ему грозит 15 лет лишения свободы, сообщили «Уралинформбюро» в
Преступление было совершено днем 24 октября 2016 года. Обвиняемый присмотрел жертву в многофункциональном центре на улице Труда. Клиент МФЦ получил 420 тысяч рублей и убрал деньги в сумку.
Злоумышленник дождался жертву в подворотне и несколько раз ударил металлической палкой по голове. Увидевший это прохожий поспешил на помощь мужчине. Грабитель убежал ни с чем. Вскоре его задержали.
У потерпевшего диагностировали переломы свода черепа.