За выходные в Прикамье аварии унесли жизни девяти человек
В пятницу и выходные дни на территории Пермского края произошло 24
В пятницу и выходные дни на территории Пермского края произошло 24
Всего сотрудниками ГИБДД на территории региона зафиксировано 5700 нарушений ПДД. С признаками алкогольного опьянения задержано почти двести автомобилистов. При этом 58 из них отказались проходить медосвидетельствование, а 29 человек, будучи пьяными, управляли машинами не имя водительских прав.
В 24 авариях пострадало 37 человек. Девять — погибли. Смертельная авария с пятью жертвами случилась 27 января во второй половине дня на автодороге