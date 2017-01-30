За выходные в Прикамье аварии унесли жизни девяти человек

Всего сотрудниками ГИБДД на территории региона зафиксировано 5700 нарушений ПДД. С признаками алкогольного опьянения задержано почти двести автомобилистов. При этом 58 из них отказались проходить медосвидетельствование, а 29 человек, будучи пьяными, управляли машинами не имя водительских прав.



В 24 авариях пострадало 37 человек. Девять — погибли. Смертельная авария с пятью жертвами случилась 27 января во второй половине дня на автодороге Нытва-Кудымкар. В результате столкновения автомобилей «Киа Спектра» и ВАЗ-21104 пять человек погибли и четверо ранены. В этот же день в результате столкновения «Форда Симакс», грузовика «Скания» и комбинированной дорожной машины, предназначенной для всесезонного использования по содержанию дорог (КДМ), погибли трое на дороге Полазна-Чусовой.