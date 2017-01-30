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11:27 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе с ножом напали на фельдшера скорой помощи

ЧП произошло минувшей ночью в микрорайоне Нижегородка.

В одном из дворов по улице Рижской было совершено очередное нападение на фельдшера скорой помощи. В этот раз нападавший набросился на медика с ножом.

Как рассказал «Вестям» источник в правоохранительных органах, ЧП произошло в ночь с субботы на воскресенье. Бригада скорой помощи прибыла на вызов.

По словам пациентов, их товарищ во время ссоры получил черепно-мозговую травму. На месте выяснилось, что компания молодых людей распивала спиртные напитки.

Мужчина, который якобы нуждался в оказании медицинской помощи, от услуг врачей отказался. — Более того, он даже ударил медика ногой и попытался ранить ножом — к счастью, удар пришелся вскользь, серьезных травм фельдшер не получил.

Сейчас участковым принято заявление об угрозе причинения вреда здоровью, — сообщил источник. По данному факту проводится проверка.

Напомним, случаи нападения на врачей скорой помощи, к сожалению — не редкость в нашей республике. Так, в декабре прошлого года в Уфе в момент оказания первой медицинской помощи пенсионеру, нетрезвый мужчина в квартире мешал медику работать. После того, как врачи вынесли больного на носилках и погрузили в машину, тот внезапно выбежал и кинул кувалду в отъезжающую карету скорой помощи.

В том же месяце было совершено нападение на сотрудников скорой в Туймазах. Бригаду медиков избили родственники пожилого пациента, которому требовалась первая помощь. В ноябре 2015 года на фельдшера медицинской помощи также напали с ножом по улице Шафиева. Впоследствии ему даже потребовалась операция.

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