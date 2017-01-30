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15:39 (мск), источник: Югополис

Колонна грузовиков с поддельными номерами задержана на Кубани

В Белоглинском районе полицейские раскрыли мошенничество в особо крупном размере.

Источник: Югополис

Накануне в полицию обратился представитель торговой фирмы. Он сообщил, что усомнился в подлинности предъявленных ему документов на перевозку 200 тонн зерна пшеницы, отгрузка которого только что завершена в селе Новопавловка, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Прибывшие по указанному адресу полицейские остановили колонну из пяти грузовых автомобилей на выезде из села. Все грузовики были загружены пшеницей. Также с большегрузов и прицепов к ним правоохранители изъяли двойные регистрационные номера. Водителей грузовых автомобилей доставили в отдел полиции.

В ходе проверки по данному факту было установлено, что подозреваемые являются наёмными рабочими транспортной компании с которой был заключён контракт на перевозку товара.

Возбуждено уголовное дело.

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