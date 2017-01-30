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11:40 (мск), источник: 112.ua

В Киевской обл. похитили 9-летнего мальчика, у семьи требовали 10 тыс. гривен

Полиция задержала похитителя и его сообщника.

Источник: 112.ua

В Киевской области похитили 9-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Согласно сообщению, инцидент произошел вчера, 29 января. Ребенок играл во дворе, а потом исчез. Ее родные получили записку с текстом: «Если нужен ребенок, то надо подготовить 10 тыс. грн до двенадцати ночи». Семья сразу обратилась к правоохранителям.

В ходе расследования сотрудники полиции установили, что к совершению преступления причастен 30-летний житель пгт Гребенки, Васильковского района. «Мужчина путем обмана заманил мальчика к себе домой, где вместе с сообщником связал его и насильно удерживал, требуя от родственников за его освобождение выкуп», — отмечается в сообщении.

Однако, по информации правоохранителей, мальчик, при отсутствии злоумышленников сам освободился из плена и на маршрутном такси вернулся домой.

Сейчас вымогатель и его сообщник задержаны по ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

«По данному факту следственными Белоцерковского отдела полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование», — резюмируется в сообщении.

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