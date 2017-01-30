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11:41 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцы откопали фуру улетевшего в кювет дальнобойщика

Добровольцы помогли мужчине из Тюмени, чья фура оказалась в кювете из-за аварии, местные жители кормили дальнобойщика и привозили ему топливо, а один из новосибирцев привез запчасть за 44 тысячи рублей.

Источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцы откопали фуру улетевшего в кювет дальнобойщика, об этом «Вестям» рассказали местные жители.

Неподалёку от Черепаново с 25 января в кювете трассы «Р-256» между Новосибирском и Барнаулом лежит фура. По словам местных жителей, водитель из Тюмени уходил от столкновения и вылетел с трассы. Люди не бросили дальнобойщика и ежедневно поставляют ему чай и продукты, а также привозят солярку и деньги.

В аварии у автомобиля повредилась рессора. Жители бросили клич через социальные сети, один из неравнодушных новосибирцев привез деталь ценой в 44 тысячи рулей. Накануне вечером запчасть заменили.

Чтобы вытащить застрявший грузовик из кювета необходимо переложить груз комбикорма в другой автомобиль. Сейчас компания-владелец автомобиля прислала в помощь пострадавшему другую фуру. Местные жители и дальнобойщики совместными усилиями откопали застрявшее авто.

Дорожники из Черепаново пообещали прислать два трактора на подмогу, чтобы вызволить дальнобойщика из снежного плена.

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