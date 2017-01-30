Семейный подряд: брат и сестра обобрали челябинца, заманив на свидание втроем

В Челябинске брат и сестра совершили разбойное нападение на местного жителя, заманив его на свидание втроем, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

Установлено, что девушка познакомилась с потерпевшим 1990 года рождения в соцсети, после чего он предложил ей встретиться. На свидании парень пригласил девушку к себе домой, однако новая знакомая согласилась пойти в гости только в сопровождении брата.

Когда компания выпивала в квартире по улице Курчатова, хозяин заметил, что гостья пытается похитить его телефон. Произошел конфликт, в ходе которого брат девушки достал нож и забрал у потерпевшего еще и ноутбук. Общий ущерб составил 21 тыс. рублей.

Полиция задержала ранее судимого молодого человека 1994 года рождения и его сестру 1987 года рождения. Подозреваемые направлены в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.