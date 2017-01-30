Государство предъявило виновникам трагедии в «Хромой лошади» иск еще на 991 тыс. рублей

В ночь на 5 декабря 2009 года на месте происшествия погибло 111 гостей и сотрудников ночного клуба. Еще 45 пострадавших потом скончались в больницах. Многие из выживших спустя семь лет все еще не могут поправиться. ТФОМС Пермского края 21 ноября 2016 года обратился с очередным иском к виновникам, требуя возместить новые расходы Российской Федерации на лечение жертв давней трагедии. Медицинские и финансовые документы подшиты в семь томов.



Ответчиками названы фактические владельцы «Хоромой лошади» Анатолий Зак и Константин Мрыхин, пиротехники Игорь и Сергей Дербенев, бывший исполнительный директор Светлана Ефремова, бывший арт-директор Олег Феткулов, экс-сотрудники Госпожнадзора Наталья Прокопьева и Дмитрий Росляков. Мрыхин был осужден 14 мая 2012 года, а все остальные 30 апреля 2013 года. Семь осужденных давно на свободе, самое большое наказание в 9 лет 10 месяцев заключения отбывает Зак. Никто из виновников в суд не явился и представителей не направил. Привлеченные к делу пять медицинских страховых компаний прислали письма с просьбой рассмотреть иск в их отсутствие.



Как сообщили «Новостям Перми» в ТФОМС, 31 августа 2016 года тот же суд уже удовлетворил иск к тем же ответчикам на 16,2 млн рублей. Решение вступило в силу и обращено к исполнению.