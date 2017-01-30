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11:50 (мск), источник: Новости Перми

Государство предъявило виновникам трагедии в «Хромой лошади» иск еще на 991 тыс. рублей

Ленинский районный суд Перми 30 января начал рассмотрение иска территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) на сумму 991 734 рублей 97 копеек. Ответчиками названы Анатолий Зак и семь других виновников пожара в клубе «Хромая лошадь», где пострадали 234 человека.

В ночь на 5 декабря 2009 года на месте происшествия погибло 111 гостей и сотрудников ночного клуба. Еще 45 пострадавших потом скончались в больницах. Многие из выживших спустя семь лет все еще не могут поправиться. ТФОМС Пермского края 21 ноября 2016 года обратился с очередным иском к виновникам, требуя возместить новые расходы Российской Федерации на лечение жертв давней трагедии. Медицинские и финансовые документы подшиты в семь томов.

Ответчиками названы фактические владельцы «Хоромой лошади» Анатолий Зак и Константин Мрыхин, пиротехники Игорь и Сергей Дербенев, бывший исполнительный директор Светлана Ефремова, бывший арт-директор Олег Феткулов, экс-сотрудники Госпожнадзора Наталья Прокопьева и Дмитрий Росляков. Мрыхин был осужден 14 мая 2012 года, а все остальные 30 апреля 2013 года. Семь осужденных давно на свободе, самое большое наказание в 9 лет 10 месяцев заключения отбывает Зак. Никто из виновников в суд не явился и представителей не направил. Привлеченные к делу пять медицинских страховых компаний прислали письма с просьбой рассмотреть иск в их отсутствие.

Как сообщили «Новостям Перми» в ТФОМС, 31 августа 2016 года тот же суд уже удовлетворил иск к тем же ответчикам на 16,2 млн рублей. Решение вступило в силу и обращено к исполнению.

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