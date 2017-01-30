Суд в Ростове рассмотрит дело преступной группы, похитившей 47 тонн топлива
Уголовное дело директора коммерческой организации, а также двух его подельников направлено в суд.
Уголовное дело директора коммерческой организации, а также двух его подельников направлено в суд.
По данным
Следствием установлено, что задержанный создал организованную группу, в которую привлек двух своих знакомых. Они приобретали дизельное топливо для его перепродажи. Кроме того, участники ОПГ пытались сбыть более 100 тонн судового топлива за 2,5 миллиона рублей.
А в марте 2016 года организатор группы зная, что в отношении капитана одного из судов возбуждено уголовное дело, предложил ему за два миллиона рублей содействие в смягчении ответственности. При этом мужчина таких возможностей не имел.