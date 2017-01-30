Суд в Ростове рассмотрит дело преступной группы, похитившей 47 тонн топлива

По данным пресс-службы УТ МВД России по СКФО, подозреваемых задержали в декабре 2015 года. Тогда злоумышленники пришвартовали свои суда бортами и слили с одного из теплоходов на другой 47 тонн судового дизельного топлива.

Следствием установлено, что задержанный создал организованную группу, в которую привлек двух своих знакомых. Они приобретали дизельное топливо для его перепродажи. Кроме того, участники ОПГ пытались сбыть более 100 тонн судового топлива за 2,5 миллиона рублей.

А в марте 2016 года организатор группы зная, что в отношении капитана одного из судов возбуждено уголовное дело, предложил ему за два миллиона рублей содействие в смягчении ответственности. При этом мужчина таких возможностей не имел.