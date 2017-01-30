В Волгоградской области должник-алиментщик пытался подкупить судебного пристава конфетами
В Николаевском районе сорвана попытка подкупа начальника районного отдела судебных приставов.
В Николаевском районе сорвана попытка подкупа начальника районного отдела судебных приставов.
В отношении 32-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).
Как сообщили РИАЦ в
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.