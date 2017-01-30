В Волгоградской области должник-алиментщик пытался подкупить судебного пристава конфетами

В отношении 32-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе регионального СУ СКРФ, судебный пристав, исполняя решение мирового судьи, наложил арест на банковские счета местного жителя, задолжавшего более 50 тысяч рублей на содержание собственного ребенка. Но, вместо того, чтобы погасить долг, алиментщик пошел «договариваться» со страшим судебным приставом района. Снятие ареста с банковских счетов он оценил в 10 тысяч рублей, каковые и положил на стол приставу. Вместе с деньгами он водрузил рядом бутылку спиртного и коробку конфет. После чего сразу же был задержан оперативными сотрудниками.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.