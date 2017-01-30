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16:46 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининграде «БМВ» сбила пенсионера на пешеходном переходе

На Северном обходе автомобиль сбил пенсионера. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошёл в субботу, 28 января, в 7:45. Водитель «БМВ» сбил 66-летнего пешехода, который пересекал дорогу по «зебре». Пострадавшего пришлось госпитализировать.

Кроме того, в воскресенье, 29 января, на трассе Гвардейск — Неман — государственная граница водитель «Мерседес» на прямом участке не справился с управлением и съехал в кювет. В результате аварии 23-летняя пассажирка попала в больницу.

За прошедшие выходные сотрудники ГИБДД выявили 1460 нарушений ПДД. Задержали 38 нетрезвых водителей, в том числе четверых повторно.

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