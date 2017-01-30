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12:34 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Бресте нашли радиоактивный подгузник

На мусороперерабатывающем заводе в Бресте среди отходов обнаружили радиоактивный одноразовый подгузник, сообщили в Брестском областном УМЧС.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Днем, около 15.20, через контрольную рампу завода проезжал мусоровоз. Оказалось, что радиационный фон в его кузове заметно превышен. Сотрудники предприятия вызвали спасателей.

Оказалось, что в задней части кузова находилось нечто радиоактивное — приборы фиксировали там повышение фона до 2,5 мкЗв/ч. Машину отогнали на отдельную стоянку, все отходы из нее выгрузили, место поиска опасного предмета оцепили в радиусе 20 метров.

При сортировке мусора нашелся источник радиации — фонящий пакет с подгузником. Рядом с ним датчики показывали 7,5 мкЗв/ч, значение, превышающее норму в 37,5 раза. На расстоянии 1,5 метра от пакета показатель возвращался в норму.

По данным предварительного анализа, вещество, находящееся в подгузнике, оказалось йодом-131. Период его полураспада составляет 8 суток, через 48 дней установятся допустимые фоновые значения.

Спасатели положили радиоактивный предмет в металлический ящик и забрали с мусороперерабатывающего завода для дальнейшей утилизации.

Подготовила Юлия РАК.

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