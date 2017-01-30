Жители Верхотурья три недели просидели без воды
Пока не вмешались прокуроры.
Пока не вмешались прокуроры.
В Верхотурье жители 14 многоэтажек три недели просидели без питьевой воды. Также ее не было в районной больнице и трех образовательных учреждениях.
ХВС отключили после порыва водовода на улице Нефтяников 6 января 2017 года.
10 января прокурор района направил в суд иск в отношении администрации ГО и МУП «Услуга». 26 января судья постановил обеспечить горожан водой — 27 января ХВС было восстановлено, сообщили «Уралинформбюро» в