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12:43 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Жители Верхотурья три недели просидели без воды

Пока не вмешались прокуроры.

Источник: УралИнформБюро

В Верхотурье жители 14 многоэтажек три недели просидели без питьевой воды. Также ее не было в районной больнице и трех образовательных учреждениях.

ХВС отключили после порыва водовода на улице Нефтяников 6 января 2017 года. Из-за промерзания трубы коммунальщики не смогли оперативно устранить аварию.

10 января прокурор района направил в суд иск в отношении администрации ГО и МУП «Услуга». 26 января судья постановил обеспечить горожан водой — 27 января ХВС было восстановлено, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе свердловской прокуратуры.

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