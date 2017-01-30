Жители Верхотурья три недели просидели без воды

В Верхотурье жители 14 многоэтажек три недели просидели без питьевой воды. Также ее не было в районной больнице и трех образовательных учреждениях.

ХВС отключили после порыва водовода на улице Нефтяников 6 января 2017 года. Из-за промерзания трубы коммунальщики не смогли оперативно устранить аварию.