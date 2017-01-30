СК о гибели ребенка в бассейне уральского санатория: «Никакого инструктажа по технике безопасности не проводилось»
Следователи продолжают выяснять обстоятельства гибели 12-летнего ребенка в бассейне санатория «Соколиный камень» Первоуральска.
Следователи продолжают выяснять обстоятельства гибели 12-летнего ребенка в бассейне санатория «Соколиный камень» Первоуральска.
Выяснилось, что в тот день никакого инструктажа по технике безопасности не проводилось.
Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, утром 28 января мальчик приехал в санаторий вместе со своей матерью из города Полевской, собираясь провести выходные в оздоровительном учреждении.
«Около 15 часов подросток, в отношении которого, как предварительно установлено следствием, инструктажа по технике безопасности не проводилось, самостоятельно направился в бассейн санатория, и, в связи с отсутствием должного контроля доступа со стороны персонала бассейна, залез в воду. Спустя непродолжительное время мальчик был обнаружен на дне бассейна без признаков жизни. После того, как несовершеннолетнего извлекли из воды, в отношении него провели реанимационные мероприятия, однако спасти жизнь школьника, к сожалению, не удалось, врачи прибывшей “скорой помощи” констатировали смерть ребенка. Впоследствии, при осмотре тела умершего,
Там добавили, что по результатам первоначальных допросов также установлено, что в момент купания ребенка в бассейне поблизости не оказалось
Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). Для его расследования создана группа.
«Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты вещественные доказательства; признана в качестве потерпевшей и допрошена мать погибшего мальчика; проведена выемка документации, имеющей значение для расследования уголовного дела; допрошен ряд свидетелей происшедшего; назначена
Напомним, как сообщало Накануне.RU, в обстоятельствах произошедшего также разбирается прокуратура.