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12:42 (мск), источник: Nakanune.ru

СК о гибели ребенка в бассейне уральского санатория: «Никакого инструктажа по технике безопасности не проводилось»

Следователи продолжают выяснять обстоятельства гибели 12-летнего ребенка в бассейне санатория «Соколиный камень» Первоуральска.

Выяснилось, что в тот день никакого инструктажа по технике безопасности не проводилось.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, утром 28 января мальчик приехал в санаторий вместе со своей матерью из города Полевской, собираясь провести выходные в оздоровительном учреждении.

«Около 15 часов подросток, в отношении которого, как предварительно установлено следствием, инструктажа по технике безопасности не проводилось, самостоятельно направился в бассейн санатория, и, в связи с отсутствием должного контроля доступа со стороны персонала бассейна, залез в воду. Спустя непродолжительное время мальчик был обнаружен на дне бассейна без признаков жизни. После того, как несовершеннолетнего извлекли из воды, в отношении него провели реанимационные мероприятия, однако спасти жизнь школьника, к сожалению, не удалось, врачи прибывшей “скорой помощи” констатировали смерть ребенка. Впоследствии, при осмотре тела умершего, каких-либо внешних телесных повреждений у мальчика не обнаружено», — отметили в СКР.

Там добавили, что по результатам первоначальных допросов также установлено, что в момент купания ребенка в бассейне поблизости не оказалось инструкторов-спасателей, а мальчика на дне бассейна заметил один из отдыхающих — и он же вытащил его из воды.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). Для его расследования создана группа.

«Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты вещественные доказательства; признана в качестве потерпевшей и допрошена мать погибшего мальчика; проведена выемка документации, имеющей значение для расследования уголовного дела; допрошен ряд свидетелей происшедшего; назначена судебно-медицинская экспертиза тела умершего мальчика для установления точной причины смерти. Устанавливается, каким образом была организована работа службы инструкторов-спасателей, работающих в бассейне, их взаимодействие между собой, оказывалась ли своевременно и надлежащим образом медицинская помощь сотрудниками санатория», — добавили в следствии, уточнив, что будет даваться оценка действиям (или бездействию) собственника, администратора и инструкторов-спасателей бассейна.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в обстоятельствах произошедшего также разбирается прокуратура.

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