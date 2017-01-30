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12:35 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинске из салона сотовой связи мужчина украл телефон

Полицейские по «горячим следам» задержали подозреваемого.

Мужчина украл телефон из салона сотовой связи, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Днём 27 января в салоне сотовой связи по улице Труда неизвестный мужчина тайно похитил с витрины сотовый телефон стоимостью около 10 тысяч рублей.

Полицейским по «горячим следам» удалось задержать подозреваемого. Им оказался 40-летний местный житель.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Задержанный находится под подпиской о невыезде.

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