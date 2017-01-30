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12:55 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинске иномарка сбила пенсионерку на светофоре

В Челябинске водитель иномарки сбил пенсионерку, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора. С закрытой черепно-мозговой травмой женщина была доставлена в больницу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского ГИБДД.

Авария произошла в Советском районе на улице Кузнецова. Водитель «Фольксваген Поинтер», поворачивая налево, совершил наезд на 71-летнюю женщину, переходившую проезжую часть на зеленый сигнал светофора.

Женщину доставили в больницу. У нее диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

В настоящий момент по факту ДТП проводится административное расследование.

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