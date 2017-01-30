В Челябинске иномарка сбила пенсионерку на светофоре
В Челябинске водитель иномарки сбил пенсионерку, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора. С закрытой
В Челябинске водитель иномарки сбил пенсионерку, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора. С закрытой
Авария произошла в Советском районе на улице Кузнецова. Водитель «Фольксваген Поинтер», поворачивая налево, совершил наезд на 71-летнюю женщину, переходившую проезжую часть на зеленый сигнал светофора.
Женщину доставили в больницу. У нее диагностированы закрытая
В настоящий момент по факту ДТП проводится административное расследование.