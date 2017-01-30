В Казани ехавшая по автобусной полосе иномарка сбила женщину на светофоре

Происшествие случилось 29 января в 11 часов дня на перекрестке улиц Чистопольской и Меридианной. 36-летний водитель автомобиля «Шевроле Лачетти» ехал по полосе, предназначенной для движения маршрутных транспортных средств.

Когда для него включился зеленый сигнал светофора, он начал двигаться, не дав пешеходу закончить переход дороги. В результате сбитая 77-летняя женщина получила вывих правой плечевой кости.