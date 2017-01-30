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16:44 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани ехавшая по автобусной полосе иномарка сбила женщину на светофоре

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). В Казани произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала женщина-пешеход, сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Казани.

Происшествие случилось 29 января в 11 часов дня на перекрестке улиц Чистопольской и Меридианной. 36-летний водитель автомобиля «Шевроле Лачетти» ехал по полосе, предназначенной для движения маршрутных транспортных средств.

Когда для него включился зеленый сигнал светофора, он начал двигаться, не дав пешеходу закончить переход дороги. В результате сбитая 77-летняя женщина получила вывих правой плечевой кости.

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